Die Kramersche Mühle befindet sich in einem von zwei Ortskernsanierungsgebieten St. Leon-Rots. Darüber informierten Marie-Luise Bischof von der Stadtentwicklungsfirma STEG und St. Leon-Rots Bauamtsleiter Werner Kleiber. Die "Ortsmitte IV" in Rot misst 14,81 Hektar und die "Ortsmitte III" in St. Leon 8,52 Hektar, beide Gebiete erstrecken sich grob entlang der Ortsdurchfahrten und sind für eine Kommune wie St. Leon-Rot ungewöhnlich groß, so Bischof. Der Förderrahmen beläuft sich auf gut 7,3 Millionen, der Gemeindeanteil auf knapp drei Millionen. 4,5 Millionen Euro wurden seit dem Start anno 2011 bereits ausgezahlt.

"Die Eigentümer sind unheimlich aktiv", zeigte sich Marie-Luise Bischof erfreut: Über 50 Privathäuser wurden modernisiert, aufgewertet und umgestaltet, hinzu kommen mehr als 20 Abrisse durch Bürger, etwa von alten Scheunen, die dann meist durch Neubauten ersetzt wurden, wodurch dringend benötigter Wohnraum entstand. Modernisierungen werden mit 30 Prozent, Abrisse mit bis zu 100 Prozent - aber jeweils maximal 30.000 Euro - gefördert.

Die Gemeindemaßnahmen mit einem Volumen von bisher mehr als 2,5 Millionen Euro beinhalten vor allem Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen Raum, etwa in der Walldorfer Straße, die Beruhigung und Aufwertung der Roter Ortsdurchfahrt und die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Ortskernen, etwa durch die ansprechende Gestaltung von Plätzen wie dem Amselplatz in St. Leon.