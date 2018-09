Hintergrund Kool Savas

Kool Savas (*10. Februar 1975 in Aachen), mit bürgerlichem Namen Savaş Yurderi, ist ein deutscher Rapper, der Mitte der 90er-Jahre erste Bekanntheit erlangte. Mit seinem Studioalbum „Der beste Tag meines Lebens“ in Zusammenarbeit mit der Plattenfirma "Optik Records" schaffte er 2002 den Durchbruch. Kool Savas arbeitete mit verschiedenen nationalen und internationalen Musikern wie zum Beispiel Sido, Azad, Curse, Rea Garvey, Samy Deluxe, Xavier Naidoo und MoTrip zusammen. Bekannt ist der Rapper auch unter anderem unter den Psyeudonymen "Kinf of Rap", "Essah" und "John Bello".