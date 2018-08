Zum weiteren Ausbau der kommunalen Nahwärmeversorgung in der Kernstadt berichtete die Verwaltung, dass mehrere Unternehmen Interesse bekundet haben. Die Bieteranhörungen befinden sich inzwischen in einer zweiten Phase, in der noch einmal wichtige Rahmenbedingungen wie der Baugrund der Heizzentrale, der Pachtpreis und energetische Vorgaben betrachtet werden. Die diesbezüglichen Resultate fließen in eine erneute Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ein. Auf deren Grundlage soll dann nach der Sommerpause der künftige Betreiber des Östringer Nahwärmenetzes ausgewählt werden. (br)