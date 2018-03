> Die Kommission zur Finanzierung des universitären Hochschulbaus in Baden-Württemberg hat sich seit Anfang des Jahres mit dem Gebäudebestand der Universitäten im Land befasst. Unter Leitung von Wilhelm Krull, Vorsitzender der VW-Stiftung, hat sie Uni-Verwaltungen sowie Finanz- und Wissenschaftsministerium befragt.

In Empfehlungen an das Land, die Anfang der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, beklagt die Kommission "die prekäre Lage der baulich-technischen Infrastruktur in den Universitäten", bisherige Sanierungsschritte erschienen "eher situativ und reaktiv, nicht jedoch von einer übergreifenden und langfristigen Planung geprägt".

In zwölf Empfehlungen an die Landes- und Bundespolitik pocht die Kommission unter anderem auf schnelle Investitionen, einfachere Planungsverfahren, eine Beendigung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und Ländern im Hochschulbau sowie eine eingeschränkte Bauherreneigenschaft für Universitäten. dns