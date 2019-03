Frechheit siegt

Ein Kommentar von Micha Hörnle zum Kohlhof-Prozess

Das Landgericht hat tatsächlich geschafft, was keiner für möglich gehalten hätte: Es macht Unrecht zu Recht, die jetzigen Besitzer dürfen aller Voraussicht den Alten Kohlhof behalten. Dass sie fast drei Jahre die Stadtverwaltung, die Öffentlichkeit und übrigens auch das Gericht zum Narren hielten - geschenkt, meint das Gericht.

Dass dieselben Richter noch vor einem Jahr empfahlen, wegen erwiesener Nichterfüllung des Grundbucheintrags (es war damals kein Restaurantbetrieb nachzuweisen), den Rückkauf seitens der Stadt einzuleiten - Geschwätz von gestern.

Dass die Besitzer erst als Reaktion auf diese Niederlage so etwas wie einen gastronomischen Betrieb etablierten - völlig egal. Dass sie zumindest nicht wasserdicht ihre Investitionen seit dem Kauf 2015 nachweisen konnten und dafür getadelt wurden - Kavaliersdelikt. Für das Gericht allein entscheidend ist, was es jetzt gerade im Kohlhof gibt: ein von außen kaum kenntliches "Lokal" mit ganz eigenen Spielregeln: extrem exklusiv, extrem klein, mit einem einzigen Menü und mit festen Essenszeiten (um 19 Uhr muss man da sein) an vier Abenden in der Woche. Das erinnert doch sehr daran, was der Betreiber des Lokals bei der Verhandlung vor einem Jahr sagte, dass man im "Oben" nicht jeden Gast wolle.

Das Schlimme ist: Frechheit siegt. Und zwar vor allem deswegen, weil das Gericht die leidige Angelegenheit vom Tisch haben will. Dass darunter das Rechtsempfinden einer ganzen Stadt und ihrer Bürger leidet - wurscht!