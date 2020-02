Christoph Moll zum Parkverhalten der Neckargemünder Stadträte

Wer nicht hören will, muss zahlen. Nach diesem Prinzip verfährt die Neckargemünder Stadtverwaltung, wenn es ums Parken geht. Und sie macht dabei bekanntlich auch nicht vor Stadträten halt. Bei der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses Mitte Januar erhielten mehrere Stadträte Knöllchen, weil sie unerlaubt im Innenhof des Rathauses parkten – wie sie es schon seit Jahrzehnten taten. Zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates ließ sich nun eine abrupte Änderung des Parkverhaltens beobachten. Der Innenhof des Rathauses war wie leergefegt. War hier während der Sitzungen meist jeder Parkplatz belegt, so standen hier nun nur noch sieben Autos – eines davon gehörte Bürgermeister Frank Volk, der dort aber parken darf. Umso mehr belegt waren stattdessen die kostenfreien Parkplätze auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Rathaus, wo sonst nur ganz regelkundige Stadträte parkten. Hier standen die Autos nun in Reih und Glied, sodass nicht mal der Gemeindevollzugsdienst etwas daran auszusetzen hatte ...