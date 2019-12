Ende November hat die Bundesregierung ihren zweiten Klima-Monitoringbericht vorgestellt. Das Ergebnis ist alarmierend: Die mittlere Lufttemperatur in Deutschland hat sich seit 1881 bereits um 1,5 Grad erhöht, Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad haben sich in den vergangenen 70 Jahrzehnten verdreifacht. Dagegen nimmt die Niederschlagsmenge dramatisch ab, Flüssen und landwirtschaftlich genutzten Böden fehlt das Wasser. Die Bauern sind besonders hart betroffen von den Folgen des Klimawandels, doch wie sieht es bei denen aus, die Obst oder Gemüse eher zum Hobby anbauen? Spüren auch sie den Klimawandel, und wenn ja, in welcher Form? Diese Fragen hat sich die RNZ gestellt und mit Vertretern der Obst- und Gartenbauvereine und der Kleingärtner in Edingen-Neckarhausen gesprochen. (mwg)