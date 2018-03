Götz Gramlich, Grafiker und Organisator der Heidelberger Plakataktion "Mut zur Wut", gratuliert Klaus Staeck

"Je mehr ich mich mit Klaus Staeck beschäftigte, umso mehr hat er mich beeindruckt. Dieser Typ ist ganz schön umtriebig und hat einen unglaublichen Output, dachte ich. Meine Grafik soll berühren, nahm ich mir vor. Zum Denken anregen, Aha-Effekte auslösen, geistreich sein. Also so, wie ich das von den alten Meistern kannte. Natürlich auch von Staeck. Im Studium hatte ich gelernt, wie man komplexe Dinge visuell vereinfacht, damit sie schnell verstanden werden. Das wollte ich nun nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das war auch einer der Beweggründe, die Marcello Lucas und mich dazu brachten, den Plakatwettbewerb "Mut zur Wut" ins Leben zu rufen. Und natürlich luden wir Klaus Staeck in die Jury zur ersten Runde im Jahr 2010 ein.

Als ich ihm das erste Mal persönlich gegenüber stand, war mein Eindruck: seriös. Und ziemlich eloquent. Bei der Auswahl der Plakate kam er schnell auf den Punkt, sah sofort, was funktioniert, was nicht. Kein Wunder angesichts seiner Erfahrungen. Außerdem fiel mir auf, dass er, außer Anzug mit Lederschuhen auch rote Hosenträger und einen Jutebeutel trug. Und ich bemerkte, dass nicht nur sein Äußeres einen genauen Blick verdient, sondern auch sein Humor, bei dem feinsinnige Ironie und ab und an auch Zynismus mitschwingen. Eine andere Eigenschaft, die ich seit Jahren an ihm bewundere, ist seine Fähigkeit, diffizile Zusammenhänge schnell, kristallklar und sehr objektiv zu betrachten und gleichzeitig subjektiv zu bewerten. Vielleicht ist diese Gabe auch das Geheimnis seiner außergewöhnlichen Kunst."