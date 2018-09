Klaus Staeck wurde am 28. Februar 1938 in Pulsnitz geboren, er wuchs in Bitterfeld auf. Nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg verließ der Vater die Familie, die Mutter sorgte in einem Laden für Kunsthandwerk für den Lebensunterhalt. Im DDR-Schulsystem litt er unter der ideologischen Bevormundung.

1956 flieht Staeck kurz nach seinem Abitur aus der DDR, in Heidelberg muss er 1957 das Abitur ein zweites Mal ablegen - im Bunsen-Gymnasium.

Universität: Staeck studiert Jura in Heidelberg, Hamburg und Berlin und wird Rechtsanwalt. Bereits während des Studiums arbeitet er als Künstler und gründet einen Verlag, die heutige Edition Staeck.

Prozesse: Seine satirische Kunst provoziert immer wieder. 41 mal wird gegen ihn geklagt, immer erfolglos.

Galerie: Von seiner Heidelberger Galerie aus knüpft Staeck ein enges Freundschaftsnetz zu anderen Künstlern, etwa zu Joseph Beuys, Heinrich Böll, A. R. Penck oder Günter Grass.

Akademie-Präsident: Von 2006 bis 2015 stand Staeck an der Spitze der kulturpolitisch einflussreichen Berliner Akademie der Künste. (voe)