Hintergrund Kerwe mit App erkunden

Wer am heutigen Montag zum letzten Kerwe-Tag noch einmal zum Feiern in die Altstadt ziehen will, kann sich dabei erstmals mit der "YOUmatter"-App Orientierung verschaffen. In dem interaktiven Modul sehen Besucher, was die vielen Schausteller und Getränke-/Essensstände im gesamten Kerwegebiet anbieten.

Möglich macht dies das junge Team der Weinheimer Jugendmedien, das im Frühjahr die Jugend-App "YOUmatter" an den Start gebracht hat. Damit soll vor allen Jugendlichen aus Weinheim eine Beteiligungs- und Informationsplattform geboten werden. Das erste Mal war die App beim Weinheimer Ausbildungstag im Juni in der Stadthalle im Einsatz und navigierte die zukünftigen Azubis über die Messe.

Nun gibt es ein solches Modul auch für das Fest in der Altstadt. Der Lageplan bietet einen Überblick über alle Stände und Straußenwirtschaften. Diese sind auch über die Suchfunktion einzeln zu finden. Busfahrplan, Taxiauskunft, Notfallnummern und sogar der schnellste Weg zu den Toiletten sind ebenfalls in der App hinterlegt. "Wir wollen mit diesem App-Modul zur Kerwe nicht bewirken, dass jeder nur noch mit dem Handy unterwegs ist, sondern einfach einige nützliche Informationen gebündelt bereitstellen", so Initiator Sven Holland von den Weinheimer Jugendmedien.

Info: Die "YOUmatter"-App ist im Apple- und Google-Play-Store oder unter www.app.youmatter.de verfügbar. Den Übersichtsplan gibt es auch unter www.kerwe.youmatter.de. (RNZ)