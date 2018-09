> Hilfe für versauerte Böden: Die Waldböden bilden ein komplexes System aus mineralischen und organischen Substanzen sowie Bodenorganismen. Sie stehen in einer engen Wechselbeziehung mit dem Klima und dem Grundwasser. Die zunehmende Industrialisierung im 20. Jahrhundert hat den Zustand der Waldböden nachhaltig beeinflusst - Stichwort "saurer Regen". Nährstoffe wurden ausgewaschen, und es entstand ein für viele Bodenlebewesen zu saures Milieu. Als Folge sind viele Waldböden in ihrer Funktion als Trinkwasserfilter, Pflanzenstandort und Lebensraum nur noch eingeschränkt funktionsfähig.

> Enorme Belastung: Zwar hat sich in Sachen Umweltschutz und Luftreinhaltung seit den 80er Jahren viel getan, doch die Schäden aus der Vergangenheit können die Waldböden nur zu geringen Teilen selbstständig regenerieren, was den Wald als Ökosystem und seine Funktion belastet. Aus diesem Grund werden seit 1983 in Baden-Württemberg Bodenschutzkalkungen in allen Waldbesitzarten durchgeführt. Mit dem Kalkungskonzept von ForstBW soll ein natürlicher Bodenzustand als Grundlage für einen Wald mit hoher Biodiversität und guten Voraussetzungen für den Klimawandel erreicht werden.

> Positive Wirkung: Der Basensättigungsgrad ist der entscheidende Kennwert der Bodenversauerung. Er sollte nicht unter 15 Prozent liegen, da es sonst zur Einschränkung der Nährstoffaufnahme, zu Wurzelschäden und zu einem signifikanten Anstieg des giftigen Aluminiums kommen kann, das ins Grundwassers gelangen kann, wenn die Filterfunktion der Waldböden zerstört ist. Die Kalkung sorgt für eine verbesserte Nährstoffaufnahme, eine Steigerung der mikrobiellen Aktivität der Humusauflage und die Bindung des Aluminiums im Boden.

> Im laufenden Jahr werden im Landkreis insgesamt 268 Hektar gekalkt. Je nach Zustand des Bodens wird Dolomitkalk bzw. eine Mischung aus Dolomitkalk und Holzasche verwendet. Die heuer zu kalkenden Waldgebiete reichen vom Dallauer Forst zwischen Muckental und Elztal und dem Lohrbacher Forst zwischen Fahrenbach, Lohrbach und Reichenbuch bis nach Buchen zwischen Bödigheim und Oberneudorf sowie in den Raum Hardheim-Walldürn.

> Förderung für Waldbesitzende: Die Kosten für das Material und die Ausbringung fördern der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, das Land Baden-Württemberg und der Bund. Für die beteiligten Kommunen verbleibt ein Eigenanteil von zehn Prozent der Nettokosten plus Umsatzsteuer.