Die neue Operationsmethode beim Kaiserschnitt, die der Heidelberger Professor Adolf Kehrer am 25. September 1881 erstmals in Meckesheim ausführte und die bis heute angewandt wird, war seinerzeit bahnbrechend und ging als Sternstunde in die Medizingeschichte ein. Bei dieser Methode wird die Bauchdecke und insbesondere die Gebärmutter nicht wie zuvor üblich von oben nach unten, sondern im unteren, weniger muskulären Bereich quer geöffnet.

Anschließend wird die Gebärmutter mithilfe von karbolgetränkten Seidenfäden in drei Schichten mit dem Bauchfellüberzug vernäht. Die Sterblichkeit der Mütter bei einem Kaiserschnitt sank fortan von über 80 Prozent auf heute unter 0,1 Prozent. Dies alles ist nachzulesen in der Broschüre "Meckesheim und sein epochaler Kaiserschnitt von 1881", die in der Schriftenreihe zur Meckesheimer Ortsgeschichte, einem Bürgerschafts-projekt, erschienen und im Rathaus erhältlich ist. tri