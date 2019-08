Kader Adler Mannheim

Tor: Endras, Gustafsson (Frölunda Göteborg), Pantkowski*; Verteidiger: Reul, Akdag, Lampl, Lehtivuori, Larkin, Katic, Möser, Krupp (Wolfsburg Grizzlys), Billins (Linköping/Schweden) Möller*; Stürmer: Plachta, Desjardins, Wolf, Huhtala, Smith, Eisenschmid, Krämmer, Goc, Hungerecker, Raedeke, Rendulic (Podolsk /KHL), Järvinen (Tappara Tampere), Stützle (Jungadler), Valenti*(Vancouver Giants) Brune*, Klos*, Preto*, Soramies* - (*) Förderlizenz für die Heilbronner Falken.

Abgänge

Pickard, Festerling (beide Wolfsburg), Adam (Düsseldorf), Kolarik, Mikkelson (beide Salzburg), Seider (Detroit Red Wings /NHL), Kink (freigestellt), Bernhard (Nürnberg), Lambacher (Augsburg).

Trainerteam

Cheftrainer: Pavel Gross, Co-Trainer: Mike Pellegrims, Pertti Hasanen, Manager: Jan-Axel Alavaara, Teamleiter: Youri Ziffzer, Scouts: Bill Stewart, Todd Hlushko, Tommi Vesanen; Torwarttrainer: Benedikt Weichert, Hugo Haas; Athletiktrainer: Anton Blessing; Development-Coach: Ilkka Pakarinen.

Termine

12.-17.8. Trainingscamp in Wil (Schweiz) mit Spielen gegen den EHC Biel (15.8.) und die ZSC Lions Zürich (17.8.), Heimturnier mit Spielen gegen den HV 71 Jönköping (21.8., Nebenhalle Süd), Genf Servette (23.8. in Heilbronn), Sparta Prag (25.8. in Heilbronn); Champions-League, Gruppenphase: 30.8. bei den Wien Capitals, 1.9. bei GKS Tychy (Polen), 6.9. gegen Tychy, 8.9. gegen Wien, 8.10. bei Djurgaarden Stockholm, 15.10. gegen die Djurgaarden Stockholm, DEL-Start: 13.9. bei den Nürnberg Ice Tigers. RK