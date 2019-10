In Ella Schwertzes Traumwelt gibt es keine Autos. Die Straßen in Deutschland sind von Grünflächen umgeben, hier und da zwitschert ein Vogel, auf den Wegen spielen Kinder. Und wer zur Arbeit muss oder Freunde trifft, nutzt den öffentlichen Nahverkehr. „Utopisch, nicht?“, sagt sie. Schwertze ist eine Klimaaktivistin. Und eine von 400 jungen Menschen aus der ganzen Republik, die am Wochenende für die erste „Junge Klimakonferenz Deutschland“ (LCOY) in der Internationalen Gesamtschule zusammenkamen, um dort gemeinsam Lösungsstrategien für die Zukunft zu entwickeln.

Der Autoverkehr spielt dabei eine zentrale Rolle. In einem Workshop von Felix Schweickardt, Umweltbeauftragter der Landeskirche Baden-Württemberg, will Schwertze ihre Vision vom autofreien Deutschland weiterspinnen – und ist dabei auch gar nicht allein. Der Andrang ist groß. Tische und Schränke müssen weichen. Denn große Ideen brauchen Raum. Im Stuhlkreis sitzend spricht Schwertze davon, Verantwortung zu übernehmen für die zukünftigen Generationen. „Das Auto ist einfach ein zu großer Klimasünder.“ Doch geht es wirklich ohne? Ihre Altersgenossen haben Bedenken. Die ländliche Infrastruktur sei auf das Auto ausgerichtet, meint einer. Der Warenhandel in Europa ist ohne Lkws nicht zu denken, ein anderer.

Auch E-Autos seien keine Alternative, sagt die Flensburgerin Karla Greve. Für die benötigten Lithium-Batterien werde das Ökosystem in Südamerika zerstört – und das Leben indigener Völker bedroht. Wie schwierig es da ist, konkrete Lösungen zu finden, merken die Jugendlichen recht schnell. Doch genau das sei der Punkt, sagt Schweickardt später. „Zu erkennen, dass es keine einfachen Lösungen gibt – und dass jede Vision ihre Probleme mit sich bringt.“

In einem Workshop zum Thema „Smart Cities“ skizziert Franziska Depke ein Konzept, das der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken soll. Das Problem: Als Konsument greife man im Supermarkt oft nach den Produkten aus der hinteren Reihe, wohlwissend, dass diese nicht so schnell ablaufen. Das führe jedoch dazu, dass die anderen Produkte am Ende weggeworfen werden müssten. „Eigentlich müssten unsere Lebensmittel in einem Automaten stecken“, meint Depke.

Sie engagiert sich schon länger politisch, doch was das Klimathema angeht, hat die „Fridays for Future“-Bewegung sie angesteckt. „Das hat mir noch einmal bewusst gemacht, wie viel auf dem Spiel steht.“ Die Hannoveranerin will dass die junge Generation gehört wird. An die Politik hat sie daher klare Forderungen: Inlandsflüge sollten verboten, der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und Nachhaltigkeits- sowie Klimathemen in den Lehrplan integriert werden, sagt sie.

Von einer ganz besonderen Stimmung auf der Konferenz spricht Organisator Kilian Osberghaus, als er nach drei Tagen sein Fazit zieht: „Es ist inspirierend zu sehen, wie viele Ideen hier geteilt werden.“ Diese will er bis nach Chile tragen – zu den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen.