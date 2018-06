Hintergrund - Julius Kühn-Institut

Das Julius Kühn-Institut (JKI) entstand im Jahr 2008. Mehrere Forschungsinstitute des Bundeslandwirtschaftsministeriums wurden im JKI zusammengelegt. Es widmet sich der Züchtungs- und Pflegeforschung in Land- und Forstwirtschaft und Fragen der Zucht von Kulturpflanzen. Eingeschlossen sind hier beispielsweise auch die Pflanzengesundheit sowie der Bienenschutz. Niederlassungen gibt es unter anderen in Quedlinburg, Berlin, Siebeldingen und Braunschweig. Das JKI feiert zwar sein zehnjähriges Bestehen. Keimzelle des Instituts ist jedoch die 1898 gegründete "Biologische Abteilung für Land- und Forstwirtschaft am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin-Dahlem". Benannt ist das JKI nach dem Agrarwissenschaftler Julius Kühn. Dieser gilt als einer der bedeutendsten Reformatoren der Landwirtschaftslehre und als wegweisender Gestalter des landwirtschaftlichen Universitätsstudiums in Deutschland. cab