Julian Nagelsmann wurde am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech geboren. Er machte seine Fachhochschulreife und brach ein BWL-Studium ab. Seit 2010 ist "Jule" Trainer bei der TSG Hoffenheim. 2014 feierte Nagelsmann 2014 mit der Hoffenheimer U 19 den deutschen Meistertitel. Am 11. Februar 2016 übernahm der Oberbayer nach dem Rücktritt von Huub Stevens die TSG-Profis, schaffte sensationell noch den Klassenverbleib und katapultierte 2016/17 die Mannschaft auf Rang vier in der Bundesliga. Nagelsmann hat mit seiner Lebensgefährtin Verena den dreijährigen Sohn Maximilian. Der redegewandte Oberbayer spielte einst beim FC Augsburg und beim TSV 1860 München in der Jugend, musste aber bereits mit 20 Jahren seine Karriere wegen eines Knorpelschadens im Knie früh beenden. jog