Jugendschöffen sind ein wichtiger Bestandteil in Strafverfahren gegen Heranwachsende. "Sie sollten über soziale Kompetenz verfügen, also das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können", beschreibt Ulrich Schefcik, Referatsleiter im Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises, ihre Funktion. Obwohl keine Juristen, haben sie im Prozess die gleiche Entscheidungsgewalt wie ein hauptberuflicher Richter.

Eine Jugendkammer besteht aus dem Richter als Vorsitzenden sowie zwei Schöffen. Jetzt werden wieder Jugendschöffen für eine fünfjährige Amtszeit gesucht. Das Wahlverfahren ist bundeseinheitlich geregelt. Der Jugendhilfeausschuss des Kreises schlägt dabei doppelt so viele Kandidaten wie an Schöffen benötigt werden dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht vor. Dieser wählt in der zweiten Jahreshälfte 2018 aus diesen Vorschlägen die Haupt- und Hilfsschöffen.

Auf der Vorschlagsliste soll die Bevölkerung möglichst nach Alter, Geschlecht, Beruf und sozialer Stellung abgebildet sein. Gesucht werden Interessierte, die zwischen 25 und 69 Jahre alt sind, die deutsche Staatsangehörigkeit haben und nicht vorbestraft sind.

Auch werde von den Bewerbern Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. "Dieses verantwortungsvolle Amt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und gesundheitliche Eignung", erklärt Ulrich Schefcik.

Und fügt hinzu, dass den ehrenamtlichen Richtern zudem große Kommunikations- und Dialogfähigkeit abverlangt werde. Bewerbungen sind ab sofort möglich, wobei man sich bis 31. März an das Rathaus seiner Wohngemeinde wenden kann.