Der Juchtenkäfer wurde von der EU als schützenswert eingestuft. Das seltene Insekt wird von Biologen "Osmoderma eremita" (Eremit) genannt, weil es sehr verborgen in Baumhöhlen lebt, die es fast nie verlässt. Die Larven (Engerlinge) leben drei bis vier Jahre in und vom Mulm alter Laubbäume.

Der schwarzbraune Käfer wird zwei bis vier Zentimeter lang. An heißen Tagen zeigen sich die Männchen manchmal an den Höhlenöffnungen und verströmen dann einen intensiven Geruch nach mit Birkenteeröl behandeltem Juchtenleder - daher der zweite Name Juchtenkäfer.