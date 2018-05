Johannes Kolmer ist in Hirschhorn aufgewachsen, wo er auch heute noch lebt. Nach dem Abitur am Hohenstaufen-Gymnasium in Eberbach ging er im Jahr 1974 zur Polizei und absolvierte die Ausbildung in Bruchsal.

Anschließend fing er bei der damaligen Polizeidirektion Heidelberg im Revier Heidelberg-Nord in Handschuhsheim an. 1979 wechselte er als Dienstgruppenleiter ins Revier Heidelberg-Süd in Rohrbach. Von 1981 bis 1983 war Kolmer Polizeiführer vom Dienst, ehe er von 1983 bis 1987 als Leiter des Ermittlungsdienstes wieder zum Revier Heidelberg-Nord zurückkehrte.

In derselben Funktion war er anschließend bis 1988 auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte tätig. Danach arbeitete Kolmer im Stab der Polizeidirektion im Beschwerdemanagement und Personalwesen, ehe er 2008 Leiter des Polizeireviers Neckargemünd wurde.

Ende dieses Monats geht er in den Ruhestand. Johannes Kolmer ist verheiratet und engagiert sich in seiner Freizeit als Vorsitzender des Fußballkreises Heidelberg sowie als Schiedsrichter. cm