> Johanna Kaptein wurde 1974 in Hamburg geboren. Sie schreibt Dramatik, Hörspiele und Prosa. Auf das Studium Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin folgten Einladungen an das Royal Court Theatre in London, das Burgtheater in Wien und das Badische Staatstheater in Karlsruhe. Sie erhielt das Thomas-Bernhard-Stipendium des Landestheaters Linz und den Leonhard-Frank-Preis des Mainfranken-Theaters Würzburg und der Leonhard-Frank-Gesellschaft. Die Autorin lebt in Berlin.