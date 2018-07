> Die 25. Jazz Open gingen am Sonntagabend mit einem Auftritt der Fantastischen Vier zu Ende. Das Festival, das sich in Stuttgart fest etabliert hat, findet zum einen auf dem dortigen Schlossplatz, darüber hinaus an zahlreichen kleineren Locations in der Landeshauptstadt satt. 2018 kamen insgesamt 45 000 Besucher - fast alle Top Acts waren ausverkauft. Und erstaunlicherweise ist es kein Problem, mitten in der Stadt bis Mitternacht zu feiern. Tausende sitzen ohnehin außerhalb des Festivalgeländes und klönen mit. Der SWR sendet am 18. August um 22.35 Uhr ein Best-of-2018.