Jana Hummel ist in Mannheim geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie Medizin. Während ihres praktischen Jahres verbrachte sie vier Monate in Indien, wo sie 1999 zum ersten Mal auf den Dalai Lama traf. Hummel war Stipendiatin der Dietmar Hopp Stiftung im Projekt "AIDE - frühinterventionelle Psychotherapie bei akut erkrankten geriatrischen Patienten". Seitdem legt sie ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt auf die Themen Altersdepression und ambulante Versorgung multimorbider geriatrischer Patienten. 2013 eröffnete sie in Mannheim eine Praxis für Geriatrie und Gerontopsychotherapie. Vor zwei Jahre adoptierte sie ein indisches Mädchen. alb