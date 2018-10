Abschaffung der Todesstrafe stößt nicht nur auf Zustimmung

Wiesbaden. (hol) Bei der Volksabstimmung zur Verfassungsreform in Hessen deutet sich eine klare Zustimmung an. In den bislang ausgezählten Wahlkreisen nahmen die Wähler jeden der 15 Änderungsvorschläge an, wie aus ersten Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Die Zustimmung lag bei fast allen Punkten bei mehr als 80, teils sogar über 90 Prozent. Die Wähler konnten die Änderungen im Ganzen ablehnen oder annehmen oder jeweils einzeln abstimmen.

Zu den umstrittensten Vorschlägen gehörten die Abschaffung der Todesstrafe, das Bekenntnis zu Europa und die Herabsetzung des Wählbarkeitsalters. In Waldeck-Frankenberg etwa lehnten rund 17 Prozent das Streichen der Todesstrafe ab, die das Grundgesetz ohnehin längst verbietet. Im Kreis Hochtaunus II lehnten rund 15 Prozent das Bekenntnis zu Europa ab. Das Landtagsmandat ab 18 Jahren war mit rund 29 Prozent noch unbeliebter. Ähnliche Bilder ergaben sich etwa in Darmstadt-Dieburg oder Kassel.

Die Auszählung der Stimmen dauerte am Montag noch an. Mit einem Endergebnis rechnete der Landeswahlleiter erst für Montagabend oder Dienstag.