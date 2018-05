Bestell-App noch im Sommer: Um mit neuen innovativen Lösungen dem seit Jahren erkennbaren Trend der Ausdünnung ländlicher Versorgungsstrukturen auf Dauer etwas entgegensetzen zu können, soll das Institut für Enterprise Systems an der Universität Mannheim für Schönbrunn ein intelligentes, app-basiertes Bestell- und Liefernetzwerk entwickeln. Das Institut ist Partner im Projekt Intelligente Marktplätze. Die CIMA Beratung + Management GmbH wurde im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises sowohl in Schönbrunn als auch in Spechbach aktiv und hat dort auch die drei Bürgerforen zum Projektbeteiligungsprozess moderiert. Florian Gillwald von der CIMA beschreibt als Aufgabe für die Mannheimer App-Entwickler, dass sie die Frage beantworten müssen, wie die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung dafür genutzt werden können, die Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen im Ländlichen Raum zu verbessern. Gleichzeitig sollen aber auch das örtliche Gewerbe und soziale Treffpunkte in den Gemeinden gestärkt werden. Für das Vorhaben gibt es Mittel des europäischen Leader-Fördertopfes, der Zuschüsse zur Entwicklung der Wirtschaft in ländlichen Gebieten bereitstellt.

Jetzt im Mai soll der abschließende Projektbericht der CIMA fertiggestellt werden. Die Uni Mannheim plant, die Bürger noch vor den Sommerferien eine erste Testversion der Bestell-App ausprobieren zu lassen. Mit Fördermitteln sollen eine Bestell- und Abholstation, aber auch ein Kümmerer als Ansprechpartner bei Problemen finanziert werden. Hierfür hilft der Kreis den Gemeinden beim Mittel-Einwerben.

Im Idealfall könnte dann noch im Herbst dieses Jahres mit einem ersten Testlauf begonnen werden. Dabei soll das System erst nur für einen kleinen Kreis Testnutzer freigegeben werden, die sich zu regelmäßigem Feedback bereit erklären, Für später ist die Öffnung für einen breiteren Kreis angedacht. Interessierte Gewerbetreibende können sich bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bei Denis Guth melden unter Telefon (0 62 21) 522 - 24 94 oder E-Mail: denis.guth@rhein-neckar-kreis.de.