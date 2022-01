> Inox-Color: Das Unternehmen Inox-Color mit Sitz in Walldürn hat sich auf die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl spezialisiert und bietet Dienstleistungen im Bereich Polieren, Elektropolieren und Färben von rostfreiem Stahl an. Seine Kunden kommen aus dem Bereich der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der pharmazeutischen Industrie sowie dem Lebensmittelbereich, aber insbesondere aus dem Fassadenbau. Seit weit über 35 Jahren genießt Inox-Color wegen der vielfältigen Anwendung der Edelstahlprodukte und Services im Bereich der Architektur, dem Bauhandwerk, der Industrie sowie dem Aufzugbau und dem Ladenbau einen hervorragenden Ruf.

> Roofinox: Die Firma Roofinox mit Sitz in Sulz (Österreich) ist Erfinder der HFX-Edelstahl-Technologie sowie marktführender Hersteller von HFX-Edelstahl, einem hochflexiblen und langlebigen Edelstahl für den Einsatz an Dächern, Fassaden und der Dachentwässerung. HFX-Edelstahl von Roofinox besteht zu rund 85 Prozent aus recyceltem Material, ist zu 100 Prozent recycelbar sowie in verschiedenen Oberflächendesigns erhältlich. pm