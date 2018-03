Ines Kern hat Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim studiert und ist seit dem 1. Oktober 2017 in der Geschäftsstelle Heimattage der Stadt Sinsheim tätig. Deren frühere Leiterin Tina Strickler befindet sich im Mutterschutz. Stricklers Vorgängerin Sandra Brucker, ebenfalls in Mutterschutz, wird im Lauf der kommenden Monate aller Voraussicht nach das Heimattage-Team verstärken. Dieses umfasst auch Michael Jerabek, der sich um technische Details und den Landesfestumzug kümmert.

Kern stammt aus Mosbach. Heimat beschreibt sie folgendermaßen: "Meine Familie, meine Freunde sowie der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Heimat ist für mich aber nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl." Die Landesheimattage 2020 in Sinsheim stehen unter dem Motto "Facettenreiche Heimat - traditionell, freiheitlich, modern". Den offiziellen Rahmen bilden dabei der Baden-Württemberg-Tag vom 21. bis 24. Mai sowie die Landesfesttage vom 11. bis 13. September 2020. Ein Höhepunkt soll im Juli der Festakt zum 1250. Stadtjubiläum sein. Ines Kern sieht die Feierlichkeiten als "Chance für die Stadt, sich dem gesamten Bundesland zu zeigen". (tk)