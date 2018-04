"In 80 Tagen um die Welt" heißt im französischen Original "Le Tour du Monde en 80 jours". Die Originalausgabe von Jules Verne erschien 1873, die deutschsprachige Ausgabe im selben Jahr. Die Geschichte dreht sich um den exzentrischen Gentleman Phileas Fogg, der mit Mitgliedern seines Reformclubs um 20.000 Pfund Sterling wettet, dass er es schafft, die Welt in 80 Tagen zu durchqueren. Fogg macht sich mit seinem Diener Jean Passepartout und 20.000 Pfund auf die Reise. Zur gleichen Zeit gibt es einen Banküberfall bei der "Bank von England" und der Detektiv Mister Fix glaubt, in Fogg anhand einer Personenbeschreibung den Räuber zu erkennen. Fix fordert einen Haftbefehl an. Kein Wunder, dass die Reise viele Überraschungen sowie Abenteuer birgt.

Die Interessengemeinschaft Volksschauspiele (IGV) Nußloch führt seit 1994 regelmäßig Theaterstücke im Nußlocher Steinbruch auf. Das historische Volksstück "Bauernprophet" war damals eigentlich als einmaliges Ereignis gedacht. Dessen Erfolg schrie aber förmlich nach einer Fortsetzung. Inzwischen haben weit über 150.000 Menschen die Aufführungen im naturbelassenen Steinbruchgelände besucht, der 906 Plätze bietet. agdo/bmi