Die Chirurgische Klinik des Universitätsklinikums im Neuenheimer Feld wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2019 in Betrieb gehen. Untergebracht sind im fünfstöckigen Gebäude dann Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, Urologie, Anästhesiologie und Radiologie.

Bettenzahl: 313, davon je 36 Betten in fünf Normalpflegestationen, 28 Betten in zwei Intensivstationen und 28 Betten in zwei Intermediate-Care-Stationen (IMC, Pflegebedürftigkeit zwischen Intensivstation und Normalstation) sowie 21 Betten in der Wahlleistungsstation.

Operationssäle: 16, davon sind zwei als Hybrid-Stationen mit bildgebenden Anlagen in Form von Angiografieanlagen, Computertomografen oder Magnetresonanztomografen ausgestattet.

Forschung und Lehre: Hörsaal mit 196 Plätzen und sieben Seminarräume.

Baukosten: 175 Millionen Euro.

Medizintechnische Ausstattung: 38 Millionen Euro. bik