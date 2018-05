Wiesenbacher Straße

Aktuell müssen Radfahrer in Fahrtrichtung Wiesenbach wegen der Benutzungspflicht für vorhandene Radwege mehrmals die Fahrbahnseiten wechseln, berichtete Moritz Albrecht vom Büro "R+T Ingenieure", das das Radkonzept erarbeitete. In die Gegenrichtung ist es Radlern hingegen freigestellt, ob sie den vorhandenen Radstreifen am Fahrbahnrand oder den Geh- und Radweg an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite nutzen.

Wegen der Fahrbahnbreite von fünf Metern ist nur auf einer Seite ein Radschutzstreifen möglich. Für beidseitige Streifen seien sieben Meter notwendig. "Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, die Benutzungspflicht zumindest teilweise aufzuheben", meinte Albrecht. Auch eine Reduzierung des Tempolimits von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde könne helfen, damit sich Radfahrer sicherer fühlen. Eine weitere Möglichkeit seien Fahrrad-Piktogramme auf der Fahrbahn, die Autofahrer sensibilisieren.

"Hier wechselt kein Radfahrer drei Mal die Fahrbahnseite, sondern fährt eher entgegen der Vorschrift", sah auch Jürgen Rehberger (Freie Wähler) Handlungsbedarf. Hermino Katzenstein (Grüne) wies darauf hin, dass Mülltonnen ein großes Problem seien. Anwohner würden diese zur Leerung auf den Radweg stellen. Die Wiesenbacher Straße sei schon Gegenstand einer Verkehrstagfahrt gewesen, berichtete Bürgermeister Frank Volk. Änderungen seien angedacht.

Hauptstraße

Hermino Katzenstein regte eine Freigabe der Einbahnstraße für Fahrradfahrer entgegen der Fahrtrichtung, also bergab, an. "Das funktioniert nicht", widersprach Moritz Albrecht. "Hierfür müsste die Fahrbahn mindestens drei Meter breit sein, was sie aber nicht ist." Hinzu kommen das Gefälle und der Busverkehr. Es sei bergab nicht möglich, Tempo 20 oder gar Schritttempo am Marktplatz einzuhalten, meinte Bürgermeister Volk und fügte wohl nicht ganz ernst gemeint hinzu: "Dann bräuchten wir einen Fahrradblitzer."

Eisenbahnbrücke

Derzeit ist die Benutzung des Wegs unter der Eisenbahnlinie nur Fußgängern erlaubt, Fahrräder müssen geschoben werden. Dies ist auch noch der Fall, obwohl die entsprechenden Hinweisschilder auf beiden Seiten der Brücke unlängst gegen ein Schild mit der Aufschrift "Tauben füttern verboten" ausgetauscht wurden. Hintergrund des Radfahrverbots ist, dass das Geländer zu niedrig ist. "Es fehlen 20 Zentimeter", erklärte Bürgermeister Volk. Die Stadt will das Geländer erhöhen, doch so ganz einfach sei dies nicht. "Über diese Brücke fahren zwar jeden Tag tonnenschwere Güterzüge, aber wir mussten wegen der Erhöhung des Geländers eine Statikberechnung durchführen", regte sich Volk auf und sagte ungläubig: "So ist Deutschland." Im Sommer soll es aber nun soweit sein. Dann sollen auf Kleingemünder Seite auch die Rampen zum Neckartal-Radweg erneuert werden.

Radweg beim Neckarhäuserhof

Radfahrer auf dem Neckartal-Radweg müssen zwischen dem Neckarhäuserhof und Neckarsteinach auf die Fahrbahn der von Mückenloch kommenden Kreisstraße wechseln. Das Problem: Zwischen Straße und Neckar ist nicht genug Platz für einen Radweg. "Wir versuchen seit 15 Jahren, hier eine Lösung zum Beispiel mit einem Steg zu erreichen", berichtete Mückenlochs Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser (SPD). Dass es hier Handlungsbedarf gibt, hätten auch höhere Behörden erkannt: Am Radsonntag werde die Straße einseitig gesperrt. "Die fehlenden 300 Meter stören mich auch", sagte Bürgermeister Volk. "Es ist extrem gefährlich, weil die Autos dort 100 fahren dürfen."