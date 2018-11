Viele Sportarten können auch Blinde und Sehbehinderte ausüben. Meist greifen sie dafür zu Hilfsmitteln.

Zum Beispiel sind Läufer und Skiläufer oft über ein Band am Handgelenk mit einem sehenden Sportler verbunden oder orientieren sich an dessen Zurufen. Beim Segeln, Rudern oder Tandemradfahren sind die Athleten Teil eines Teams und kommen so ohne Augenlicht aus.

Die Sportart Goalball wurde extra für Blinde entwickelt: Bei dem Mannschaftssport versuchen die Spieler einen Ball, der einem Basketball ähnelt, in das gegnerische Tor zu werfen. Dabei orientieren sie sich an den Geräuschen der Glöckchen im Inneren des Balls und an tastbaren Spielfeldmarkierungen auf dem Boden. 1976 wurde Goalball zum ersten Mal bei den Paralympics vorgestellt.

Dazu sind blinde und sehbehinderte Sportler bei zahlreichen anderen Disziplinen der Paralympics dabei. Nach Angaben des Deutschen Behindertensportverbands sind das Judo, Leichtathletik, Radsport, Fußball, Skilanglauf, Biathlon, Ski Alpin, Rudern, Schwimmen und Segeln. lsw