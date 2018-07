Das Leben von Dr. Valerie Schnitzer begann als Junge, geboren in Waldshut, im südlichen Schwarzwald. Als Ralf wuchs sie mit einer jüngeren und einer älteren Schwester auf. Erst im Alter von 56 Jahren wurde aus Ralf Valerie (siehe Interview oben). Bis dahin lebte sie das Leben eines Mannes.

Ralf Schnitzer studierte Schulmusik, Violoncello, Dirigieren, Gesang und Musikwissenschaft an der Universität und Musikhochschule in Freiburg. Nach seinen künstlerischen und pädagogischen Abschlüssen und dem Referendariat arbeitete Ralf Schnitzer als wissenschaftlicher und künstlerischer Mitarbeiter am Institut für Musikpädagogik der Universität Frankfurt, wo er 1994 zum Doktor der Philosophie promovierte.

Sein privates Glück fand er mit seiner Frau Monika, die er 1983 heiratete. Das Paar, das heute in Ketsch lebt, hat zwei Kinder, 20 und 26 Jahre alt.

An das Eppelheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium kam der Musikpädagoge zum Schuljahr 1995/1996. Hier entwickelte er ein neues musikpädagogisches Konzept: das Gesangsklassenmodell. Mit diesem Konzept emanzipierte sich das Fach Musik an dieser Schule zu einem zentralen Schwerpunkt und wurde 2004 schließlich zum Profilfach. Aufgrund des Erfolgs führten ihn Lehraufträge an zahlreiche Hochschulen und Akademien im In- und Ausland. 2008 veröffentlichte der Schott-Verlag sein erstes Lehrbuch über das "Eppelheimer Modell" unter dem Titel "Singen ist klasse!".

Mit jungen Sängerinnen und Sängern aus dem symphonischen Chor der Schule gründete er den Kammerchor "Young Vocals", der seit mehr als 15 Jahren dem Sängerbund Germania angegliedert ist. Ebenso initiierte Schnitzer mit Unterstufenschülern des Gymnasiums den Kinderkammerchor "Vocalini". Beide Chöre sind dem Sängerbund Germania Eppelheim angegliedert und werden heute noch von Dr. Schnitzer geleitet. Seit Jüngstem leitet die Musikpädagogin auch den katholischen Kirchenchor in Plankstadt - mit offizieller Genehmigung der Erzdiözese Freiburg. (sg)