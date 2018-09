Hüffenhardt in Zahlen und Stichworten

> Einwohner: 2086

> Gemarkungsfläche: 1762 Hektar

> Höhenlage: 219 bis 338 Meter ü. NN

> Ortsteile: Hüffenhardt (1606), Kälbertshausen (480)

> Partnergemeinden: Máriakálnok (Ungarn), Champvans (Département Jura, Frankreich)

> Geschichte: Die erste urkundliche Erwähnung Hüffenhardts, das vermutlich bereits im 10. Jahrhundert entstand, stammt aus dem Jahr 1083. Funde wie Grabhügel und Mauerreste deuten sogar auf prähistorische Besiedlung hin.

> Ausflugstipps: Der landwirtschaftliche Lehrpfad um Kälbertshausen vermittelt Bedeutung und Abläufe der Landwirtschaft und bietet reizvolle Blicke in die Landschaft. Entlang des Wegs können Produkte direkt vom Hof erworben werden. Eine Symbiose aus Lehrpfad und Einkaufsstraße.

Hüffenhardt – oder einfach Hiffelde – bietet für abendliches Vergnügen zweierlei: Italienisches Flair gibt’s in der Pizzeria „Bella Marmaris“, Feierwütige können den "Voyage P & R Club" ansteuern. Und auch Motorradliebhaber kommen auf ihre Kosten: "No Limit Custom" erfüllt jeden noch so ausgefallenen Biker-Traum.

Kälbertshausen heizt so richtig ein – vor allem an dem alle vier Wochen stattfindenden Backtag. Seit 2015 besitzt der Ortsteil ein eigenes, gemeinschaftlich genutztes Backhaus am Dorfplatz. Hier kann jedermann und -frau leckere Brote und (Hefe-)Kuchen bei etwa 320 Grad Celsius im Holzofen backen.

Das Gemeindewappen zeigt in gespaltenem Schild vorn in Rot eine gestürzte goldene Pflugschar. Im zweiten Teil in Blau sind zwei goldene Balken zu sehen. Die Pflugschar ist das Fleckenzeichen Hüffenhardts, das auch auf Grenzsteinen und in früheren Gemeindesiegeln zu finden ist. Die Farben Rot und Gold symbolisieren die badische Zeit seit 1806. Das rechte Feld spielt durch die Entnahme des Musters aus dem Wappen der Freiherrn von Gemmingen-Guttenberg auf die Ortsherrschaft von 1449 bis 1806 an.

1 x Schienenbus: Seit 2016 verkehrt auf der Krebsbachtalstrecke der „Rote Flitzer“. Panoramafenster und umklappbare Rückenlehnen machen die Fahrt im klassischen Schienenfahrzeug so besonders.

4 x Zielsicher: Der Erfolg des Schützenvereins KKS Hüffenhardt ist wohl auch der Vielfalt mit insgesamt vier (Haupt-)Disziplinen geschuldet: Sport-, Bogen- und Armbrustschießen sowie Sommerbiathlon.

2 x Jugendtreff: Sowohl in Hüffenhardt als auch in Kälbertshausen wird den Jugendlichen dank der Jugendtreffs selten langweilig – ein Treffpunkt, bei dem jeder willkommen ist.