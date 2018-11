> Die Hubertusmesse wird zu Ehren des Heiligen Hubertus gefeiert. Dem um 655 in Toulouse geborenen Hubertus, Pfalzgraf am Hof Theodorichs III. in Paris, soll der Legende nach bei der Jagd ein Hirsch mit einem goldenen Kreuz zwischen dem Geweih erschienen sein, worauf er sich zum Christentum bekannte. 705 wurde er Bischof von Tongeren-Lüttich, nach Lüttich verlegte er 716 auch seinen Bischofssitz, bevor er 727 starb. Seine Reliquien wurden am 3. November 743 erhoben, weshalb dieser Tag noch heute gefeiert wird und er als Schutzpatron der Jagd gilt. mu