Auf dem Hospital-Gelände an der Karlsruher Straße in Rohrbach soll in den kommenden Jahren eine Wohnfläche mit 616 Wohnungen rund um einen fast 8000 Quadratmeter großen Park entstehen. Außerdem schafft das Collegium Academicum dort 200 Wohnheimplätze.

Das rund neun Hektar große Grundstück muss die Stadt noch vom Eigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kaufen. Dabei spielt die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH eine entscheidende Rolle. Sie hat einen Rahmenplan für die bauliche Entwicklung vorgelegt.

Demnach wird die Wohnfläche auf vier Preissegmente aufgeteilt:

> Es gibt "preisgedämpfte Mietwohnungen" (20 Prozent), für die die Mieter nicht mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete zahlen.

> Die "geförderten Mietwohnungen" (20 Prozent) werden an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein vermietet. Auch hier ist das Ziel, dass kein Mieter mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Miete zahlt.

> Zudem sollen rund 10 Prozent der Wohnfläche um 10 Prozent unter dem geltenden Marktwert als Eigentumswohnungen verkauft werden.

> Die verbleibenden 50 Prozent gehen frei auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt. (ani)