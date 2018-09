Reimwürdiges rund um das "Grüne Gold"

Sprüche über den Hopfen gibt es in etwa so viele wie Hopfenpflanzen in der Hallertau in Bayern oder in Tettnang am Bodensee. Das sind die beiden größten deutschen Hopfenanbaugebieten. Mit am berühmtesten dürfte zweifelsohne der Reim "Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!" sein, der sicher auch am Wochenende beim "Hopfenzopfen" in Sandhausen zu hören war. Dieser Spruch zielt auf das bayerische Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 ab, wonach beim Bierbrauen folgende Bestimmung gilt: "Wir wöllen auch sonnderlichen, das füran allenthalben in unsern Stetten, Märckten unnd auf dem Lannde zu kainem Pier merer Stuckh dann allain Gersten, Hopffen und Wasser genomen und gepraucht sölle werden."

Aus "Hopfen und Malz, Gott erhalt’s" wurden später Bonmots à la "Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen", "Hurra dem Hopfen, hurra dem Malz, sie sind des Daseins Würz und Salz" und "Was man aus Malz und Hopfen bräut, das hat noch keinen Menschen gereut". Bekannt sind aber auch "Das beste Getränk ist jedenfalls, das herrliche Gebräu aus Hopfen und Malz" und "Ein Trunk aus Malz und Hopfen, das sind die besten Magentropfen".

Bis zum Reinheitsgebot galt ein anderes Motto. Nämlich jenes, das Horst Wandinger, lange Jahre Braumeister der Plankstädter Welde-Brauerei, einst beim traditionellen "Hopfenzopfen" auf dem Bauhof der Gemeinde Sandhausen so auf den Punkt gebracht hatte: "Alles, was Geschmack gibt und Aroma, wurd’ gesammelt von Enkelkind und Oma".

Auf diese Weise konnte durchaus ein trinkbares Bier entstehen, doch kann von einer Zwangsläufigkeit partout nicht die Rede sein. Denn der diesbezügliche Ideenreichtum war derart immens, dass das eine oder andere Produkt sich als schlicht gesundheitsgefährdend entpuppte. Stichwort: Tollkirschen! Im Gegensatz hierzu waren gehopfte Biere laut dem Braumeister "bekömmlicher und hatten nicht diese Auswirkungen".

Nun lautete die Devise in Sandhausen jedenfalls ein weiteres Mal: "Hopfe zopfe, Stiel drolosse, wers net koo, solls bleiwelosse!" Verknüpfen kann man diese mit jenem Lied, das laut der Gemeindebroschüre "Rund um den Sandhäuser Hopfen" früher auf das "Grüne Gold" angestimmt wurde: "Der Hopfen ist ein gut Gewürz, ein Königslob, nur ihm gebührts, der Brauer tut ihn in die Pfann‘, drin wacker Bier er kochen kann, der Hopfen ist ein gut Gewürz, ein Königslob, nur ihm gebührts!" (pop)