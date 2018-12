Bisherige Bilanz

Ein Lieblingsgegner der TSG ist der VfL Wolfsburg wahrlich nicht: In bislang 18 Bundesligabegegnungen gab es fünf Siegen, neun Niederlagen und vier Remis. Vor allem in Wolfsburg jubelten meist die Wölfe: Sechsmal in neun Spielen, nur einmal die TSG. In der Volkswagen Arena traf Hoffenheim zehn Mal und kassierte 24 Gegentore.

So könnten sie heute beginnen

Hoffenheim: Baumann - Hoogma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Zuber - Amiri, Demirbay - Kramaric, Uth

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, Itter - Camacho, Arnold - Blaszczykowski, Didavi, Malli - Origi

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin). nb