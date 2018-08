Herdling hospitiert

TSG-Urgestein Kai Herdling ist am Dienstag in Windischgarsten angekommen und wird dort drei Tage lang hospitieren. Der 34-Jährige hatte seine Profi-Karriere 2016 unter Markus Gisdol beendet. Vergangenes Jahr war Herdling Assistent bei U 23-Trainer Marco Wildersinn in der Regionalliga, nun hat er Hoffenheims U 16 hauptverantwortlich übernommen. A-Lizenzinhaber Herdling sieht man mit Nagelsmann und Co. häufig fachsimpeln. Und in der TSG-Trainer-Akademie kann man sich für höhere Aufgaben empfehlen …

Hübner trainiert

Gestern stieg Innenverteidiger Benjamin Hübner wieder ins Mannschaftstraining ein. Der 29-Jährige hatte zuletzt wegen Wadenproblemen pausieren müssen. Seine Präsenz war sofort bemerkbar. "Ja, Junge!", unterstützte er gerade die Talente nach energischen Tacklings lautstark. Philipp Ochs wird am heutigen Mittwoch ins Trainingscamp nachreisen. Der grippale Infekt bei Robin Hack ist hartnäckiger als gedacht, der 19-Jährige bleibt nun definitiv zu Hause.

"Hoffe" im TV

"Hoffes" Testspiel gegen den italienischen Serie-A-Klub Chievo Verona wurde am Samstag um eine Stunde vorverlegt und wird nun bereits um 16 Uhr in der Renner-Arena (Kapazität: 3000 Zuschauer) von Wels angepfiffen. Grund dafür ist die Live-Übertragung von Sport1. Die Gelb-Blauen belegten 2017/18 Rang 13 in Italiens Eliteliga. Für Chievo agiert Gianluca Gaudino, 21-jähriger Spross des Ex-Waldhöfers Maurizio Gaudino (51). jog