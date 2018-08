"Wow, Bruder"

Die TSG ist bekannt für ihre Innovationsfreude. Über die Internetseite und die diversen Social-Media-Kanäle wird nun ein neues Format präsentiert, das sogenannte "Bromance-Duell". Für den ersten Aufschlag des Vereins-TV standen Neuzugang Leonardo Bittencourt und Nico Schulz parat, testeten gegenseitig ihr "Bro-Wissen". "Wow, Bruder" - es gab die eine und andere launige Überraschung.

Heute gegen Chievo Verona

Auf nach Wels: Das heutige Testspiel (16 Uhr) im Stadion des FC Wels gegen Chievo Verona bildet den Abschluss der Trainingswoche von Windischgarsten, am Sonntag geht es für den Hoffenheimer Tross zurück in den Kraichgau. Die Norditaliener belegten in der Seria A 2017/18 den 13. Platz, die Partie wird live von Sport1 übertragen. Verona ist nach der SpVgg Unterhaching (3:0), den Queens Park Rangers (2:2) und dem SC Heerenveen (8:2) "Hoffes" vierter Testspiel-Gegner.

Gehirnerschütterung bei Hübner

Benjamin Hübner hat sich im gestrigen Vormittagstraining eine Gehirnerschütterung zugezogen. Zur Überwachung und seiner eigenen Sicherheit musste der 29-jährige Innenverteidiger eine Nacht im Krankenhaus Kirchdorf verbringen. TSG-Teamarzt Dr. Ralph Kern begleitete ihn.

Paradies Hofalm

"Kümmert‘s euch wieda guat um eure Jungs", sagt der Herbergsvater der Hofalmhütte auf 1305 Meter Seehöhe zum Abschied. Von den Hoffenheimer Profis hat man unterhalb des Großen Phyrgas (2244 Meter) nicht viel gehört. "Och, di san beim Dilly’s in Windisch", sagt einer aus der Familien-Feierabendgruppe, die am Abend die 669 Meter Höhendifferenz von Spital am Phyrn überwindet und mit Stirnlampen wieder hinunter marschiert. Wir Journalisten haben uns ebenfalls belohnt: Mit einer dreieinhalbstündigen Tour über die Wassererlebniswelt Dr. Vogelgesang-Klamm, einer wildromantischen Felsenschlucht mit Doktortitel, über die Bosruckhütte und den Hofalmsattel (1425 m) zur Hofalm. Helene ist auf der Schutzhütte der ÖAV-Sektion eine wahre Künstlerin am Herd. Von Mai bis Ende Oktober zaubert sie hier, den Rest des Jahres in der Villa Sonnwend von Roßleithen. Diese Hofalm ist ein Paradies für Jung und Alt. Nach 1400 Höhenmetern kehrt die Vierer-Wandergruppe beseelt ins Tal zurück. jog