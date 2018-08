Bleibt "Eisen-Ermin"?

Seit 2014 spielt Ermin Bicakcic (28) für 1899 Hoffenheim. Doch seit der Verpflichtung von Kasim Adams Nuhu halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass der lustige Bosnier mit dem deutschen Pass wechseln möchte. Nach dem Hamburger SV und Trabzonspor Kulübü soll nunmehr Hannover 96 Interesse am Innenverteidiger haben. Doch "Eisen-Ermin" ist wegen seiner Spielweise und kumpelhaften Art beliebt. Gut möglich, dass der Ex- Möckmühler und -Heilbronner im Kraichgau (Kontrakt bis 2020) bleibt.

Fangemeinde kommt

Von Tag zu Tag werden es mehr "Hoffe"-Fans in Windischgarsten. Am Donnerstag kamen 60 an, ein weiterer Bus wird heute eintreffen. Rechtzeitig zum Fangrillen (ab 18.30 Uhr) am hiesigen riesigen Golfgelände. Einen Vorgeschmack auf das Treffen mit ihren Lieblingen bekamen die TSG-Anhänger gestern. Kaderabek, Ochs, Hübner, Schulz, Bittencourt, Pires, Posch, Joelinton und später auch Nagelsmann schrieben Autogramme, signierten Trikots und erfüllten Fotowünsche. Sogar auf das Hundeband einer französischen Bulldogge kritzelte Kaderabek etwas - sehr zur Freude von Frauchen und Enkel Alexander.

Nagelsmann rast

Ein klares Wort von "Superman" Nagelsmann. "Downhill", sagte Nagelsmann lächelnd auf RNZ-Nachfrage. Der Trainer ist ein Kind der Berge, mag den Adrenalinkick, den ihm eine knackige Mountainbike-Tour in der Region Phyrn-Priel bringt. Also nutzte "JN" den gestrigen freien Nachmittag mit treuen Weggefährten - im Rausch der Geschwindigkeit. jog