Fünftes Aufeinandertreffen

Hoffenheim und Leipzig trafen in der Bundesliga erst vier Mal aufeinander: 2:2, 1:2, 4:0 und 5:2 lauten aus TSG-Perspektive die bisherigen Resultate. Auch das Torverhältnis (12:6) spricht für den Kraichgauklub. Das letzte Spiel am 21. April hatte es in sich, RB wurde in der Red Bull Arena von der TSG regelrecht gedemütigt.

So könnten sie heute beginnen

Hoffenheim: Baumann - Akpobuma, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Bittencourt, Kramaric - Szalai, Joelinton.

Leipzig: Gulacsi - Laimer, Konate (Orban), Upamecano, Saracchi - Ilsanker, Demme - Kampl, Sabitzer - Augustin, Werner.

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach). jog