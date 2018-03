Hans-Dieter "Hansi" Flick (53) wurde in Heidelberg geboren. Als Jugendlicher spielte er für den BSC Mückenloch, die SpVgg Neckargemünd und den SV Sandhausen. Als 20-Jähriger erhielt Flick einen Lizenzspielervertrag beim FC Bayern, wurde mit den "Roten" vier Mal deutscher Meister und 1986 Pokalsieger. Von 1990 bis 1993 agierte der Mückenlocher beim 1. FC Köln. Seine Karriere als Trainer begann beim FC Bammental. Zwischen 2000 und 2005 betreute Flick "Hoffe" in der Regionalliga, wurde "Co" von Giovanni Trapattoni in Salzburg, und ab 2006 zum Assistenten von Bundestrainer Jogi Löw berufen. Von 2014 bis Anfang 2017 war er DFB-Sportdirektor. Sein zweites Engagement bei der TSG dauerte nur 241 Tage. Flick lebt mit seiner Frau Silke in Bammental, die beiden Töchter heißen Kathrin und Hannah. jog