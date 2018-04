"Hoffe" liegt klar in Front

Hoffenheims bisherige Bilanz gegen Frankfurt kann sich sehen lassen. 17 Mal trafen beide Klubs im Oberhaus aufeinander - acht Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen (Torverhältnis 22:17) gab es aus TSG-Sicht. In der Hinrunde trennten sich die Rivalen nach Toren von Boateng (13.) und Uth (90.+1) 1:1 in Sinsheim. Der letzte Eintracht-Dreier gegen "Hoffe" ist schon eine Weile her: Am 9. Mai 2015 feierten die Adler ein souveränes 3:1.

800 TSG-Fans sind dabei

Rund 800 Anhänger werden die Kraichgauer in die Commerzbank-Arena begleiten. Die Gastgeber rechnen mit über 50.000 Zuschauern.

So könnten sie beginnen

Frankfurt: Hradecky - Russ, Hasebe, Abraham - da Costa, de Guzman, Chandler - Wolf, Kevin-Prince Boateng - Fabian - Jovic.

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Schulz - Grillitsch - Rupp (Demirbay), Gnabry - Kramaric, Uth.

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin). jog