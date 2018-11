Das wahrscheinliche Aus als Liga-Chance

Tief sitzt der Frust in Hoffenheim nach dem wahrscheinlichen Aus auf der internationalen Bühne. Auch im zweiten Anlauf, diesmal erfreulicherweise gleich in der Königsklasse, hat die TSG ihre Grenzen auf ihrer Tour durch Europa aufgezeigt bekommen. "Wir treten an, um uns für die nächste Runde zu qualifizieren", hatte Sportdirektor Alexander Rosen ein verständliches Ziel für die Gruppenphase der Champions League ausgegeben. Dieser Wunsch wird, sollte es kein "Wunder von Manchester" und Ergebnishilfe aus Donezk geben, unerfüllt bleiben.

Ein Beinbruch ist das gleichwohl nicht für Baumann, Vogt und Co. Der Torwart verneinte - nach kurzer Bedenkzeit - am späten Dienstagabend im Stadionbauch jedenfalls die Frage der Berichterstatter, ob die Niederlage gegen die Ukrainer und das bevorstehende Aus in der Königsklasse negative Auswirkungen auf den Liga-Alltag haben könnte. Am Samstag im Abendspiel gegen Schalke soll nach zuvor vier Siegen in Serie und dem unnötigen 3:3-Remis nach 3:1-Führung in Berlin der Marsch nach oben weiter fortgesetzt werden. Im vergangenen Jahr stellte es sich gar als positiv heraus, dass die Aufsteiger in der Rückrunde nur noch auf einer Hochzeit getanzt haben. "Hoffe" ist nicht der FC Bayern oder Dortmund. Platz drei am Ende wäre, wir wagen diese Prognose, mit einer längeren Zwei- oder gar Dreifach-Belastung kaum möglich gewesen.

Mit Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes nach der Winterpause und ohne die zusätzlichen Englischen Wochen ist für Nagelsmann eine ganz andere Trainingssteuerung möglich.

Zwar hat 1899 auch bereits spät noch Tore erzielen können. Doch auffällig ist dennoch, dass Nagelsmanns Schützlinge wiederholt Treffer in letzter Minute einstecken mussten. Liegt es alleine an der offensiven und stets auf drei Punkte ausgerichteten Marschroute ihres Coaches? Gerd Doll, ständiger Stadionbeobachter und ehemaliger Trainer, meinte schon vor dem Spiel gegen Donezk auf unsere Frage, ob es womöglich ein Fitnessproblem geben könne, gewohnt offen: "Das habe ich hier schon öfters festgestellt." Allerdings wies Doll auch darauf hin, dass sich die europäische Erfahrung der gesamten TSG-Mannschaft ("Wie viele haben denn schon international gespielt?") stark in Grenzen halte.

13 Mal beispielsweise ist Schachtar bereits schon in der Königsklasse dabei gewesen. Ein Vorsprung gegenüber Hoffenheim, der sich auch diesmal am Ende bemerkbar machte. (awi)