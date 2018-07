Hintergrund Hockenheimring

Polizei und Veranstalter rechnen am Formel-1-Wochenende mit weit über 60.000 Besuchern auf dem Hockenheimring. Viele sind schon da - vor allem Camper. Für alle, die erst am Samstag oder Sonntag ins Motodrom pilgern wollen, hier einige Tipps für eine möglichst stressfreie Anreise:

Camping: In Hockenheim und in der Umgebung der Rennstrecke stehen für Camper 10.000 Plätze zur Verfügung. Viele sind schon voll. Die Campingplätze sind besonders gekennzeichnet, und es besteht eine separate Camping-Wegweisung, die bei den Anfahrtsrouten beginnen und bis zum jeweiligen Campingplatz führen. Diese sind mit C 3, C 5, C 6, C 7 und C 9 gekennzeichnet.

Parkplätze: Auch die Parkplätze rund um die Rennstrecke sind extra ausgeschildert. Hier gibt es ebenfalls schon frühzeitig eine eigene Wegweisung zu P 2, P 6, P 8, P 9, P 15 und P 20. Das Campen ist hier untersagt. Darauf passen die Parkplatzordner auf.

Behindertenparkplätze: Behindertenparkplätze sind im Bereich des ehemaligen Verkehrsübungsplatzes, neben der Conti-Brücke ausgewiesen. Die Anfahrt zu diesen Parkplätzen ist als "P Contibrücke" beschildert. RNZ