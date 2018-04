Das Hockenheimer Freizeitbad Aquadrom gehört zu den attraktivsten Bädern der Region und zieht jährlich über 300.000 Besucher an. In den vergangenen Jahren wurden vier Millionen Euro investiert, um die Anziehungskraft des Bads weiter zu erhöhen. Neben Wellenbad im Außenbereich, 33-Grad-Solebecken, Sauna und Freibadkiosk gibt es jetzt auch eine Salzgrotte, die immerhin auch 53.800 Euro gekostet hat. Und die orangefarbenen Salzsteine kommen aus Pakistan.

Muss das sein, mag sich da der eine oder andere fragen. Doch darauf hat man gar keinen Einfluss. Die Salzgrotte wurde von einer Firma gebaut, welche die Ausschreibung gewonnen hatte. Die Vergabe an die Firma erfolgte Anfang September 2017 durch den Hockenheimer Gemeinderat nach einer Ausschreibung, an der sich allerdings nur zwei Firmen beteiligt haben. Die Vergabe erfolgte, wie rechtlich vorgeschrieben, an den Preisgünstigeren. Die Salzgrotte wurde laut Stadtwerke-Leiter Erhard Metzler von der Firma Solana Salzgrotten GbR aus Salzgitter gebaut.

Die verwendeten Salzsteine kommen in ihrer orangenen Färbung der Logo-Farbe des Bads nahe. Diese Färbung gibt es in Deutschland nicht. Man ist bei der Werkleitung der Stadtwerke und bei der Leitung des Bads davon überzeugt, dass sich die Investition in zusätzlichen Besuchern und Einnahmen des Bads niederschlägt und damit schnell amortisiert.

"Die Firma hat uns Zertifizierungen vorgelegt, die bestätigen, dass die orangefarbenen Salzsteine nicht mit Kinderarbeit gewonnen wurden", erklärt Bäderleiter Gregor Ries.

Das Salzwasser, das verrieselt wird und mit Hilfe von Sole-Verneblern die Luft mit Salz und Mineralien anreichert, enthält Salz aus Bad Reichenhall. Vier Tonnen dieses heimischen Materials wurden für den Boden der Salzgrotte verwendet. Doch die Wände sind gemauert mit Salz aus den Ausläufern des Himalaya in Pakistan. "Man darf es aber nicht als Himalaya-Salz bezeichnen wegen des Markenschutzes", betont Ries. So wie nicht alle Hersteller von Leberwurst ihre Wurst als Pfälzer Leberwurst bezeichnen dürfen. hab