Die große Lyrikerin Hilde Domin prägte das kulturelle Leben der Nachkriegszeit über die Jahrtausendwende hinweg - und war Heidelbergs bedeutendste Schriftstellerin. 1909 in Köln geboren, ging sie 1928 zum Studium nach Heidelberg, wo sie Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie studierte. 1932 emigrierte sie gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann Erwin Walter Palm, der wie Domin jüdisch war, zunächst nach Rom, wo sie 1936 heirateten. Nach 22 Jahren Exil in Italien, England und der Dominikanischen Republik, wo sie als Lehrerin, Dozentin, Übersetzerin und Fotografin arbeitete, kehrte Domin 1954 nach Deutschland zurück. Binnen weniger Jahre wurde sie zu einer der bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen. Seit 1961 lebte sie als freie Schriftstellerin in Heidelberg. Im Jahr 2006 starb Domin im Alter von 96 Jahren - anderthalb Jahre zuvor hatte die Stadt sie zur Ehrenbürgerin gemacht. Ihr Grab liegt auf dem Bergfriedhof.