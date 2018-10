Bis zu 17 Kreuzchen: Wenn die rund zweieinhalbtausend Hirschhorner Wahlberechtigten am Sonntag, 28. Oktober, an die Wahlurne schreiten, haben sie insgesamt bis zu 17 Kreuzchen zu machen. Wer sich’s einfach machen will, kann auch nur drei Voten abgeben. Und das bei einer Landtagswahl? Ja, denn neben der Wahlkreisstimme für eine(n) der sechs im Wahlkreis Bergstraße II (WK 55) antretenden Kandidat(inn)en gibt es eine Landesstimme für die auf dem Wahlzettel aufgeführten Landeslisten (2013 waren es 18). Anders als in Baden-Württemberg gibt es in Hessen wie bei einer Bundestagswahl eine Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, wer das Direktmandat im Wahlkreis erhalten soll (2013 war das Peter Stephan von der CDU). Aus der Zweitstimme folgt das Ergebnis der Parteien auf Landesebene. Aus diesem wird nach festgelegtem Auszählungsverfahren ermittelt, welche der Bewerber in den Wahlkreisen über ein Zweitmandat in den Landtag einziehen (2013 Karin Hartman von der SPD). Dieses Jahr kommt hinzu, dass die Hessen in einer Volksabstimmung über 15 einzelne Gesetze des Landtags vom 24. Mai 2018 abstimmen. Damit soll die hessische Landesverfassung geändert werden. Unter anderem geht es um Gleichstellungsfragen, Kinderrechte, aber auch um Sportförderung oder das Bekenntnis zur Europäischen Integration. Wähler können die 15 Gesetze pauschal mit nur einer Stimme "Ja/Nein" quittieren. (fhs)