In den ersten drei Monaten liefen die Geschäfte für HeidelbergCement schwächer als im Vorjahr. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, war der Umsatz währungsbedingt leicht rückläufig. Das Ergebnis nach Steuern stieg zwar auf sechs Millionen Euro, jedoch vor allem wegen des Verkaufs von kleineren Geschäftseinheiten. Im Zeitraum Januar bis März stehen viele Werke aufgrund der Witterung still und werden teilweise überholt. Für Gegenwind sorgten laut Konzern-Chef Bernd Scheifele der lange Winter in den USA und in Europa sowie weniger Arbeitstage, bedingt durch das frühere Osterfest.

Im Gesamtjahr will das Unternehmen trotz des schwächeren Starts nach wie vor den Umsatz moderat und den Gewinn deutlich steigern. Trotz des optimistischen Ausblicks: "Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf", sagte Scheifele mit Blick auf die Entscheidung Trumps, aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran auszusteigen. Die führenden Rohölsorten der Welt sind derzeit so teuer wie zuletzt Ende 2014. Die Zementwirtschaft ist eine der energieintensivsten Branchen der Welt. Alleine die steigenden Kraftstoffpreise kosten HeidelbergCement schnell Millionen. Auch der Preis für Kohle, der wichtigste Energielieferant in den Werken, ist zuletzt deutlich gestiegen.

Die Kleinaktionäre zeigten sich mit der Entwicklung des Konzerns auf der Hauptversammlung zufrieden. Nach den Rekordergebnissen im vergangenen Jahr erhalten sie eine um fast 20 Prozent erhöhte Dividende von 1,90 Euro je Aktie. Es sei das erste Mal, so Scheifele, dass die Zahlung an die Aktionäre höher sei als der Zinsaufwand. Ein Aktionär, der 2012 Aktien für 1000 Euro gekauft hat, hat bis Ende 2017 sein investiertes Kapital verdoppelt, sagte Scheifele (bei Reinvestition der Dividende). Das entspreche einer jährliche Rendite von 16 Prozent. (dbe)