Die Heidelberger Stadtbücherei in Zahlen

> 1.188.742 Medien hat die Stadtbücherei im vergangenen Jahr verliehen (2016: 1.190.261 ). Um fünf Prozent steigerte sich der Bereich Kinder- und Jugendmedien, elektronische Angebote legten um 14 Prozent zu, rückläufig sind dagegen die Ausleihen im Bereich Sachliteratur (minus 2 Prozent) sowie im Bücherbus (minus 6 Prozent) - wobei dafür die hohen Ausfallzeiten verantwortlich sind.

> 224.276 Medien hat die Bücherei im Angebot. Der Löwenanteil fällt dabei weiterhin mit 65 Prozent auf Bücher, digitale Angebote machen gut 20 Prozent und sogenannte Non-Prints wie CDs und DVDs 15 Prozent aus.

> 18.113 aktive Nutzer waren im vergangenen Jahr in der Stadtbücherei registriert. Da es technische Probleme mit der Besucherzählanlage gab, kann keine Aussage über die realen Nutzer vor Ort in der Bücherei getroffen werden.

> 330.000 Nutzer machten Gebrauch vom digitalen Angebot.

> 17 Tage lang stand der Bücherbus im letzten Jahr komplett in der Werkstatt. Weitere 19 Werkstattbesuche wurden stundenweise am frühen Morgen eingeschoben.

> 50 Mitarbeiter arbeiten derzeit in der Stadtbücherei.

> 4 Abteilungen gibt es seit Ende letzten Jahres in der Stadtbücherei: Bildung, Kultur, Freizeit und EDV sowie die Verwaltung. Damit will die Bücherei auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren und eine höhere Spezialisierung in kleineren Teams erreichen. Zuvor gab es nur zwei Abteilungen: Benutzungs- und Bestandsmanagement.

> Von 10 bis 20 Uhr ist die Stadtbücherei, Poststraße 15, von Dienstag bis Freitag geöffnet, samstags von 10 bis 16 Uhr. ani