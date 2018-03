Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Auftakt der Reihe "Familienfrühling" (ab sechs Jahre) in der Alten Pädagogischen Hochschule, Keplerstraße 78: Unter dem Titel "Sonne und Mond - eine Liebesgeschichte" gibt es Musik von Telemann und Chopin, aber auch Volkslieder und sogar ein Techno-Arrangement. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 5 Euro. Ebenfalls am Sonntag um 11 Uhr wird in der Alten Aula der Uni der "Frühling"-Musikpreis an Gabriela Montero verliehen. Die venezolanische Pianistin gibt dabei auch eine Kostprobe ihrer berühmten Improvisationskunst. Die Laudatio hält der Pianist Igor Levit. Der Eintritt ist frei.

Restkarten gibt es für das Rezital am Sonntag um 16 Uhr in der Alten Aula mit dem Armida Quartett und Streichquartetten von Mozart, Bach, Beethoven und Johannes Fischer. Wenige Stehplätze gibt es noch für das Konzert des Finnish Radio Symphony Orchestra mit der argentinischen Cellistin Sol Gabetta um 19.30 Uhr in der Stadthalle.